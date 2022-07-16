Так, на Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Повідомляється, що така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки.

Також у Генштабі додали, що з метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї.