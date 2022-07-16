Мати та син часто сварилися

Росіянка поскаржилася в поліцію на свого сина, який бігає від армії у "важливі для країни дні"

Це сталося у Москві, повідомляють російські Telegram-канали.

26-річний молодик жив з мамою в одній квартирі, і вони часто лаялися.

У якийсь момент стосунки загострилися настільки, що батько пішла на радикальні заходи. За три місяці до 27-річчя сина росинка вирішила повідомити поліцейських про те, що її дитина не служила і не хоче служити в «важливі для країни дні». Він ухиляється від військової служби.

Раніше ми писали, вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та повернулися додому.

Деяким бурятським чоловікам довелося вистрибувати з автобусів, доки їх везли до України. Бурятські військові відмовляються воювати не лише через страх, а й через нерозуміння, чому вони мають «денацифікувати» Україну.

Нагадаємо, що зраднику, який закликав бомбити та окупувати Вінницю, винесли вердикт .

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