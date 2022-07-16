Росіянка поскаржилася в поліцію на свого сина, який бігає від армії у "важливі для країни дні"
Це сталося у Москві, повідомляють російські
26-річний молодик жив з мамою в одній квартирі, і вони часто лаялися.
У якийсь момент стосунки загострилися настільки, що батько пішла на радикальні заходи. За три місяці до 27-річчя сина росинка вирішила повідомити поліцейських про те, що її дитина не служила і не хоче служити в «важливі для країни дні». Він ухиляється від військової служби.
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