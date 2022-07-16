Россиянка пожаловалась в полицию на своего сына, который бегает от армии в "важные для страны дни"

Это произошло в Москве, сообщают российские Telegram-каналы.

26-летний молодой человек жил с мамой в одной квартире, и они часто ругались.

В какой-то момент отношения накалились до такой степени, что родительница пошла на радикальные меры. За три месяца до 27-летия сына россинка решила поставить в известность полицейских о том, что ее ребенок не служил и не хочет служить в «важные для страны дни». Он уклоняется от воинской службы.

Ранее мы писали, уже около 500 бурятских контрактников отказались воевать в Украине, расторгли контракт и вернулись домой.

Некоторым бурятским мужчинам пришлось выпригивать из автобусов, пока их везли в Украину. Бурятские военные отказываются воевать не только из-за страха, но и из-за непонимания, почему они должны «денацифицировать» Украину.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

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