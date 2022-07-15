«Держать население в смраде и сумраке сознания, превращая их в зверей, возможно только в ситуации, когда оно потеряло способность четко мыслить».

Об этом завил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, объясняя, как работает программа по «расчеловечиваю» украинцев. По его словам, именно этого добивается Кремль ракетными атаками по мирным городам. И состоит этот «террор» из нескольких компонентов.

«Ракетный удар с множественными жертвами, убитые дети - это только первый этап», - заверл Арестович.

Второй этап, по его словам, включает в себя такие нарративы: «посольство США призвало граждан эвакуироваться!», «в Беларуси взлетел воздушный командный пункт А-50», «в Украине мобилизуют женщин!», «Путин задумал воссоздание СССР!» и «в Украине разворовывается оружие!».

В третьем этапе, уверяет Арестович, звучат такие тезисы, как ««Офис сдал Харьков!», «Барыги не платят военным зарплату!» и так далее. Однако, по словам Арестовича, его любимым является четвертый этап и характеризуется он такими идеями: «Уничтожим все русское!», «Кастрируем всех пленных!», «Запретим всех Достоевских!», «Расстреляем всех Быковых!».

«Главная задача Кремля - наше расчеловечивание. И мы весьма охотно расчеловечиваемся. А значит - в истинном смысле проигрываем Кремлю. Расчеловечивание - это программа. Она осуществляется целенаправлено, последовательно, по единому замыслу», - пояснил советник главы Офиса президента.

По словам Арестовича, то, что украинцы считают своими «естественными реакциями» - это на самом деле инсталлированные реакции, которые специально организованы и запущены «по нужным коридорам».

«В конце этих коридоров - мы, переделанные в путиноидов: издерганные, ненавидящие, кидающиеся на все, что непохоже на нас, верящие любому бреду, в котором нажали три символические кнопки. И пусть к этому моменту мы освободим Владивосток и установим наш флаг на развалинах Кремля, Путин все равно победит - ибо он умрет, но мы станем ним», - заверил Арестович.

По словам представителя ОП, единственный путь для украинцев в создавшейся ситуации – это оставаться светом и не пускать в себя тьму.

«Противник будет уничтожен последовательно, системно и планово, как и полагается, приличной армии старого, доброго Запада. Но и во имя этого старого и доброго - вечного - мы должны остаться (а многим предстоит сделаться) приличными европейскими людьми», - предупредил Арестович.

А для этого, по его словам, каждому необходимо быть тем, кто способен различать происходящее, не позволяет себе выслушивать и пользоваться ложными причинно-следственными связями, в которых Достоевский виновен в смерти детей в Виннице, не ведется на «морковки» ненависти, затягивающих наше сознание во тьму, с которой мы воюем.

«Первое, что ждёт нас в Европе, когда мы, наконец, туда доберёмся - будет Достоевский, как автор номер один, издаваемый и исследуемый на Западе. И именно потому, Запад есть Запад и нам туда так хочется, поскольку он хорошо умеет различать. Именно это умение хочет нам отбить коллективный Путин», - заверил Арестович, отметив, что держать население в сумрке сознания, превращая их в зверей, возможно только тогда, когда оно потеряло способность четко мыслить.

Тем временем Винницкий городской совет сообщил, что в настоящее время в больницах города в результате ракетных обстрелов оккупантов находится 82 раненых, из них - 4 ребенка.

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратилось 183 человека.

К настоящему моменту известно о 23 жертвах удара, среди них трое детей.

Напомним, что погибшая в врезультате ракетного удара трехлетняя Лиза была героиней видео первой леди Елены Зеленской.

Также сообщалось, что россияне понимают, куда летят их ракеты.

Тем временем журналисты назвали имя человека, который может стать преемником Путина.