Кремль хочет аннексировать Херсонскую и Запорожскую области Украины и присоединить их к себе по образцу "Таврической губернии". Уже известно, что в Запорожской области осенью хотят провести псевдореферендум о вхождении в состав россии.
Тем временем на оккупированых территориях начали развешивать плакаты и раздавать пропагандистские газеты, пишет "Униан".
Так, появились новые признаки, говорящие в пользу того, что оккупанты готовятся к проведению операции по аннексии оккупированных территорий Запорожской области
Там начали распространение пропагандистской газеты "Запорожский вестник" и вывесили билборды с цитатами путина с достаточно однозначными слоганами: "Мы вместе, мы один народ. И только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Ее будет очень не хватать": в семье Дональда Трампа случилось горе
"Посмотрите на нее живую": девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской
Астафьева неожиданно засветилась в компании Горбунова, зацепив Дорофееву и Никитюк: "Хотели вместе..."
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Россияне также требуют от украинских граждан на юге Украины открывать банковские счета в российском государственном Промсвязьбанке.
Кроме того, россияне перекрыли гражданское движение и не позволяют никому въезжать или выезжать на оккупированную территорию, что может быть дополнительной попыткой контролировать гражданское население в рамках подготовки к аннексии.
Напомним, что на юге ВСУ уничтожили базу и склады российской армии.
Как сообщала Politeka, оккупанты в Херсоне покинули здание ОГА, детали.
Также Politeka писала, что херсонские беженцы оставили все и пешком достаются Криворожья, видео.