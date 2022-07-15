Появились новые признаки, говорящие в пользу того, что оккупанты готовятся к проведению операции по аннексии оккупированных территорий.

Кремль хочет аннексировать Херсонскую и Запорожскую области Украины и присоединить их к себе по образцу "Таврической губернии". Уже известно, что в Запорожской области осенью хотят провести псевдореферендум о вхождении в состав россии.

Тем временем на оккупированых территориях начали развешивать плакаты и раздавать пропагандистские газеты, пишет "Униан".

Так, появились новые признаки, говорящие в пользу того, что оккупанты готовятся к проведению операции по аннексии оккупированных территорий Запорожской области

Там начали распространение пропагандистской газеты "Запорожский вестник" и вывесили билборды с цитатами путина с достаточно однозначными слоганами: "Мы вместе, мы один народ. И только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору".

Россияне также требуют от украинских граждан на юге Украины открывать банковские счета в российском государственном Промсвязьбанке.

Кроме того, россияне перекрыли гражданское движение и не позволяют никому въезжать или выезжать на оккупированную территорию, что может быть дополнительной попыткой контролировать гражданское население в рамках подготовки к аннексии.

Напомним, что на юге ВСУ уничтожили базу и склады российской армии.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Херсоне покинули здание ОГА, детали.

Также Politeka писала, что херсонские беженцы оставили все и пешком достаются Криворожья, видео.



