У Європі вирують лісові пожежі, всьому виною аномальна температура повітря.

Пожежі спалахнули у Португалії, Іспанії, Греції та на південному заході Франції. Тисячі рятувальників намагаються протистояти вогню, повідомляє видання ВСС.

Роботу пожежників ускладнює той факт, що температура у багатьох із охоплених вогнем районів перевищила +40 градусів, і на початку наступного тижня очікується новий температурний стрибок.

Кілька сотень людей померли через високу температуру повітря, тисячі людей евакуйовано.

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За даними ВПС, у Франції вже вигоріло понад 4 тис. га землі та понад 11 тис. осіб були змушені евакуюватися - у тому числі тисячі туристів, які відпочивали у популярних кемпінгах. На дорогах вишикувалися довгі черги з автомобілів, що залишали регіон, а в'їзд до нього заблокувала поліція.

В Іспанії рятувальники також борються з вогнем на північному заході країни, де в четвер температура досягла 45 градусів за Цельсієм і спалахнув заповідник Монфраг недалеко від кордону з Португалією. Цей ліс відомий своєю природною різноманітністю та великою кількістю різних видів птахів.

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