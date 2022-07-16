Температура у багатьох районах перевищує 40 градусів за Цельсієм, що ускладнює роботу пожежників.

У Європі вирують лісові пожежі, всьому виною аномальна температура повітря.

Пожежі спалахнули у Португалії, Іспанії, Греції та на південному заході Франції. Тисячі рятувальників намагаються протистояти вогню, повідомляє видання ВСС.

Роботу пожежників ускладнює той факт, що температура у багатьох із охоплених вогнем районів перевищила +40 градусів, і на початку наступного тижня очікується новий температурний стрибок.

Кілька сотень людей померли через високу температуру повітря, тисячі людей евакуйовано.

За даними ВПС, у Франції вже вигоріло понад 4 тис. га землі та понад 11 тис. осіб були змушені евакуюватися - у тому числі тисячі туристів, які відпочивали у популярних кемпінгах. На дорогах вишикувалися довгі черги з автомобілів, що залишали регіон, а в'їзд до нього заблокувала поліція.

В Іспанії рятувальники також борються з вогнем на північному заході країни, де в четвер температура досягла 45 градусів за Цельсієм і спалахнув заповідник Монфраг недалеко від кордону з Португалією. Цей ліс відомий своєю природною різноманітністю та великою кількістю різних видів птахів.

Otro incendio en zonas de Sierra de Málaga, en este caso, cerca de Alhaurin de la Torre pic.twitter.com/5FtBQwMvmF — Emilio Mateos Ortega (@emiliomoska) July 15, 2022

Нагадаємо, ворог атакував два найбільші університети в Миколаєві: момент вибуху потрапив на відео

Також повідомлялося, що вибух пролунав на Житомирщині, відомо про загиблих: подробиці та фото

Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.