В лесах Народицкого специализированного лесного хозяйства Житомирской области автомобиль лесной охраны наехал на мину.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.

В результате наезда произошел взрыв.

“Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести”, - говорится в сообщении.

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Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирщины.

Напомним, что оккупанты массово пьянствуют и провалили очередное "мощное" наступление.

Как сообщала Politeka, в Сети обсуждают забавное видео с танком рф.

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