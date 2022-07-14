В лесах Народицкого специализированного лесного хозяйства Житомирской области автомобиль лесной охраны наехал на мину.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.
В результате наезда произошел взрыв.
“Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести”, - говорится в сообщении.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Наступил решающий момент: озвучены три сценария, надежды на "адские санкции" не оправдались
Имеют частичный успех: оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях
Нацбанк вводит в обращение новые необычные 10 гривен: как они выглядят, первые фото
Новое видео "Квартал 95" с Юрием Ткачом разгневало украинцев: "Как раз именно то время для..."
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирщины.
Напомним, что оккупанты массово пьянствуют и провалили очередное "мощное" наступление.
Как сообщала Politeka, в Сети обсуждают забавное видео с танком рф.
Также Politeka писала, что буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не попасть в Украину.