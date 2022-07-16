В Европе бушую лесные пожары, всему виной аномальная температура воздуха.
Пожары вспыхнули в Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции. Тысячи спасателей пытаются противостоять огню, сообщает издание
Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила +40 градусов, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.
Несколько сотен людей скончались из-за высокой температуры воздуха, тысячи людей эвакуированы.
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По данным ВВС, во Франции уже выгорело более 4 тыс. га земли и более 11 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться - в том числе тысячи туристов, отдыхавших в популярных кемпингах. На дорогах выстроились длинные очереди из покидающих регион автомобилей, а въезд в него заблокировала полиция.
В Испании спасатели также борются с огнем на северо-западе страны, где в четверг температура достигла 45 градусов Цельсия и загорелся заповедник Монфраг недалеко от границы с Португалией. Этот лес известен своим природным разнообразием и обилием разных видов птиц.
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