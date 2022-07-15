Рано утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты сильно обстреляли Николаев, по городу было выпущено более 10 ракет.

Как рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в результате атаки пострадали два крупнейших университета.

Виталий Ким

Чиновник опубликовал видео взрыва одного из университетов в Николаеве.

В данный момент известно о двух раненых.

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«Сегодня россия-террорист атаковала два крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она является на самом деле – террористом», – сообщил Ким.

Напомним, взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото

Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.