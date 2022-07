Рано утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты сильно обстреляли Николаев, по городу было выпущено более 10 ракет.

Как рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в результате атаки пострадали два крупнейших университета.

Чиновник опубликовал видео взрыва одного из университетов в Николаеве.

В данный момент известно о двух раненых.

«Сегодня россия-террорист атаковала два крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она является на самом деле – террористом», – сообщил Ким.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89