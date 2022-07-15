Рано утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты сильно обстреляли Николаев, по городу было выпущено более 10 ракет.
Как
Чиновник опубликовал видео взрыва одного из университетов в Николаеве.
В данный момент известно о двух раненых.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Оля Полякова удивила заявлением о своем муже: "Я захожу к Вадику в комнату и вижу..."
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Юная дочь Беллуччи в крошечном купальнике лишила дара речи развлечениями с парнем: кадры с курорта
«Сегодня россия-террорист атаковала два крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она является на самом деле – террористом», – сообщил Ким.
Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022
Напомним, взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото
Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.
Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.