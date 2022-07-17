Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 17 липня.

Так, на Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Також окупанти намагалися просунутись в напрямку Верхньокам’янки, але отримали рішучу відсіч, зазнали втрат та відійшли.

На Бахмутському напрямку українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також повідомляється, що окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Також ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами", — додали в Генштабі.

Також повідомляється, що для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

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