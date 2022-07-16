Радник міністра МВС Антон Геращенко назвав ім'я російського злочинця, за наказом якого було здійснено пуски ракет 14 липня по Вінниці - загинуло 24 людини, серед них три дитини.
Повідомлення він опублікував в Telegram
"Це вбивця 4-річної Лізи з Вінниці та ще більш ніж 20-ти вінничан – командир окремого констанцського ордену ушакова І ступеня дивізіону підводних човнів чорноморського флоту, капітан 1 рангу анатолій варочкін. Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - написив Геращенко.
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Крім того, під час удару по Вінниці загинула жінка з маленьким сином, кадри.
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