Радник міністра МВС Антон Геращенко назвав ім'я російського злочинця, за наказом якого було здійснено пуски ракет 14 липня по Вінниці - загинуло 24 людини, серед них три дитини.

Повідомлення він опублікував в Telegram

"Це вбивця 4-річної Лізи з Вінниці та ще більш ніж 20-ти вінничан – командир окремого констанцського ордену ушакова І ступеня дивізіону підводних човнів чорноморського флоту, капітан 1 рангу анатолій варочкін. Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - написив Геращенко.

Нагадаємо, зруйновано 55 будинків і не тільки: нові дані про жертви та кадри трагедії у Вінниці.

Крім того, під час удару по Вінниці загинула жінка з маленьким сином, кадри.

Також відомий актор виїхав з росії після удару по Вінниці і висловив все, що накипіло.