Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі
За його словами, наші військові змусили окупантів змінити тактику наступу на Луганщині. Росіяни перестали зберігати боєприпаси на складах і тепер працюють "з коліс", тобто постійно возять їхню машину на передову.
«Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу в вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими. Високоточні влучення по складах це підтверджують», - розповів Гайдай.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Ситуація на Херсонщині та Запоріжжі загострюється, дані британської розвідки: що відбувається на півдні
Нові правила з 16 липня набувають чинності в Україні: за що тепер загрожують штрафи
СБУ спіймала зрадників, причетних до атаки на Миколаїв: "коригувальниками виявилися..."
"Можете отримати до 7 млн гривень": українцям роздають величезні гроші, але є умова
Нагадаємо, що на півдні ЗСУ знищили базу та склади російської армії.
Як повідомляла Politeka, окупанти у Херсоні залишили будівлю ОДА, деталі.
Також Politeka писала, що херсонські біженці залишили все і пішки дістаються Криворіжжя, відео.