У Луганській області значно зменшилася кількість обстрілів через високоточні попадання ЗСУ по ворожих складах.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі "5 каналу".

За його словами, наші військові змусили окупантів змінити тактику наступу на Луганщині. Росіяни перестали зберігати боєприпаси на складах і тепер працюють "з коліс", тобто постійно возять їхню машину на передову.

«Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу в вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими. Високоточні влучення по складах це підтверджують», - розповів Гайдай.

Нагадаємо, що на півдні ЗСУ знищили базу та склади російської армії.

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