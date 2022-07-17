Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 июля.

Так, на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Также оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получили решительный отпор, понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также сообщается, что оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Также враг нанес ракетные удары по Николаеву.

"В связи со значительными потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", - добавили в пресс-службе Генштаба.

Также сообщается, что для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

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