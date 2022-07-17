Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 июля.

Так, на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Также оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получили решительный отпор, понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также сообщается, что оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Также враг нанес ракетные удары по Николаеву.

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"В связи со значительными потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", - добавили в пресс-службе Генштаба.

Также сообщается, что для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

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