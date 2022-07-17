Так, Головне управління розвідки оприлюднило телефонну розмову російського окупанта із сестрою. Той розповідає, що перейшов до артилерії у зв'язку з тим, що його батальйон повністю знищили.

Загарбник каже, що із 300 осіб залишилося всього 15. Також повідомив, що за ніч українські захисники спалили 50 російських танків.

поле бою, російські танки

У розмові окупант вирішив похвалитися сестрі, що особисто вбив жінку, Вояка запідозрив її у тому, що вона розповіла бійцям ЗСУ про їхнє розміщення.

окупанти, російські солдати, російські війська

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Українці стали жертвами трагедії з літаком в Греції, в МЗС повідомили подробиці: кадри з місця подій

Європу охопили масштабні пожежі: кадри катастрофи

Нові правила з 16 липня набувають чинності в Україні: за що тепер загрожують штрафи

Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Показати ще

"Я жінку вбив, хлопці похвалили. Убивав, Наташе, доводилося вбивати. Ось один на колінах благав не вбивати, а я в нього вистрілив", - каже він і скаржиться, що погано спить ночами.

Раніше ми писали, що росіяни готують масштабний наступ: закордонні аналітики назвали можливий напрямок штурму

Також повідомлялося, що план Кремля щодо України стрімко зазнає краху.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках.