Так, Головне управління розвідки
Загарбник каже, що із 300 осіб залишилося всього 15. Також повідомив, що за ніч українські захисники спалили 50 російських танків.
У розмові окупант вирішив похвалитися сестрі, що особисто вбив жінку, Вояка запідозрив її у тому, що вона розповіла бійцям ЗСУ про їхнє розміщення.
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"Я жінку вбив, хлопці похвалили. Убивав, Наташе, доводилося вбивати. Ось один на колінах благав не вбивати, а я в нього вистрілив", - каже він і скаржиться, що погано спить ночами.
Раніше ми писали, що росіяни готують масштабний наступ: закордонні аналітики назвали можливий напрямок штурму
Також повідомлялося, що план Кремля щодо України стрімко зазнає краху.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках.