Задачи российской «спецоперации» в Украине так и останутся на бумаге и в мечтах владимира путина.

В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, отмечая, что в то время как росийские военные «уже все поняли», в городах рф грядет процесс «отрезвления».

«Российские граждане начали о чём-то догадываться. По социологическим опросам деньги на армию отдавать не готовы, в армию идти не хотят, а поддержка "операции" населением упала», - сообщил Арестович, добавив, что очень хочет увидеть, каким будет процесс «отрезвления» россиян.

По его словам, судя по перехватам разговоров оккупантов на поле боя, они уже все поняли – война проиграна.

«Граждане же начинают догадыывыаться, просто оценивая ситуацию в холодильнике, в банке на карточке и так далее. И страшный вопрос: куда все это движется? Если пять месяцев нам обошлись такой ценой и нет успеха, и нам врали про военную операцию, а если она еще полтора продлится? Что же будет с кошельком и холодильником? А самое главное: что с успехами? Для чего все это?», - озвучил Арестович мысли, которые начали появляться в головах населения рф.

«Это начало конца "спецоперации", задачи которой так и остались на бумаге и в мечтах кремлёвского вождя», - предрек советник главы ОП.

Добавим, что тем временем иск Украины против рф в Международный суд ООН поддержали более 40 стран. Целью иска является доказательство того, что у России не было никаких законных оснований для военных действий в Украине. Также у РФ нет и не было никаких оправданий применения геноцида в отношении украинцев.

Напомним, оккупанты пьянствуют и провалили очередное наступление.

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