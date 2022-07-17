Так, Главное управление разведки
Захватчик говорит, что из 300 человек осталось всего 15. Также сообщил, что за ночь украинские защитники сожгли 50 российских танков.
В беседе оккупант решил похвастаться сестре, что лично убил женщину, Вояка заподозрил ее в том, что она рассказала бойцам ВСУ об ихнем размещении.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки: что происходит на юге
Новые штрафы планируют ввести в Украине, детали законопроекта: за что придется отдать до 3400 гривен
"Именно он командовал подводной лодкой": что известно о виновнике трагедии в Виннице
"Сколько раз мы просили закрыть небо": мама 4-летней Лизы пришла в себя и поделилась горем
"Я женщину убил, ребята похвалили. Убивал, Наташ, приходилось убивать. Вот один на коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил", – говорит он и жалуется, что плохо спит по ночам.
Ранее мы писали, что россияне готовят масштабное наступление: зарубежные аналитики назвали возможное направление штурма
Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.