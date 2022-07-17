ГУР продолжает публиковать перехват разговоров воюющих против Украины оккупантов с их родными и близкими.

Так, Главное управление разведки обнародовало телефонный разговор российского оккупанта с сестрой. Тот рассказывает, что перешел в артиллерию, в связи с тем, что его батальон полностью уничтожили.

Захватчик говорит, что из 300 человек осталось всего 15. Также сообщил, что за ночь украинские защитники сожгли 50 российских танков.

В беседе оккупант решил похвастаться сестре, что лично убил женщину, Вояка заподозрил ее в том, что она рассказала бойцам ВСУ об ихнем размещении.

"Я женщину убил, ребята похвалили. Убивал, Наташ, приходилось убивать. Вот один на коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил", – говорит он и жалуется, что плохо спит по ночам.

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Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.