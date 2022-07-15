Вражеские войска продолжали артиллерийские, ракетные обстрелы и авиаудары по всей этой линии фронта.

Российские войска готовят более масштабное и решительное наступление. В опасности оказались три города на Донбассе. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Целью врага могут стать территории вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут. Хотя пока нет указаний на то, как скоро начнется этот штурм или где именно он будет сосредоточен.

Отмечается, что даже во время объявленной РФ якобы оперативной паузы оккупанты не прекращали ограниченные наземные атаки на выступе Славянска, Северска и Бахмута в Донецкой области.

Вражеские войска продолжали артиллерийские, ракетные обстрелы и авиаудары по всей этой линии фронта. Однако они не добились успеха.

14 июля российские силы атаковали населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска отбили наступление противника на Углегорскую ТЭЦ, а также Кодему и Вершину в 20 км к юго-востоку от города.

Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.

Как сообщала Politeka, враг ведет разведку и готовится к атаке сразу на нескольких направлениях.

Также Politeka писала, что выяснились последствия удара оккупантов сразу по трем районам Днепропетровщины.