В Офісі президента відреагували на інцидент зі скандальним відео з лікарні з постраждалою жінкою, 4-річну доньку якої вбили російські окупанти під час обстрілу Вінниці.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону 17 липня обурився публікацією відео з Іриною Дмитрієвою, яка втратила доньку Лізу під час ракетного обстрілу Вінниці.

Він нагадав, що раніше головний лікар медзакладу, де наразі перебуває постраждала жінка, повідомляв, що її не сповістили про те, що донька померла. Медик також застерігав від стресових ситуацій, тому що постраждала - у дуже важкому стані.

Мати постраждалої також заявляла, що лікар заборонив повідомляти Ірині про загибель доньки: "Сказав, що вона не витримає. Одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла".

"У соцмережах я бачу, як один з журналістів чи блогерів, не знаю хто це, заходить до Ірини - поки що встановлюється, як він туди потрапив, розповідає жінці про цю подію, про те, що вона втратила дитину, знімає це і викладає в соцмережу", - сказав Тимошенко та назвав інцидент з публікацією таких кадрів в погоні за сенсацією неприпустимим.

Відомо, що фіксер італійської громадської телекомпанії RAI News 24 опублікував у своєму Facebook відео із Іриною, яка втратила дочку й сама зазнала тяжких поранень під час ракетного удару рф по Вінниці. Публікація викликала критику в Мережі.

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