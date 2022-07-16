Про виконану роботу відзвітували у головному управлінні
За даними рятувальників, всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
Загинули 23 особи, у тому числі троє дітей. За допомогою звернулися 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 отримали допомогу амбулаторно.
Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.
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Одна людина вважається як зниклий безвісти.
Ракетний удар було здійснено о 10.45. Три ракети потрапили до офісної будівлі, Будинку офіцерів, житлових будинків та паркування біля Будинку побуту "Ювілейний".
Глава Вінницької ОВА опублікував відео наслідків обстрілу у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, що зраднику, який закликав бомбити та окупувати Вінницю, винесли вердикт .
Як повідомляла Politeka, удар по Вінниці, палахкотять десятки автомобілів.
Також Politeka писала, що у Львові пролунали потужні вибухи.