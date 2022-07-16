Під час ракетного удару окупантів центром Вінниці загинули мама з маленьким сином

Як розповіла журналістка Ірина Лупешенко, Вікторія Рекута та її 7-річний син Максим у момент прильоту перебували на прийомі у клініці «Нейромед» поряд із Будинком побуту.

Сім'я жила у селі Мала Мочулка під Вінницею.

Вже у п'ятницю, 15 липня, маму та сина привезуть у рідні краї, де й поховають. Журналістка закликала жителів із сусідніх сіл вийти на вулицю, щоб проводити Віку з Максимкою в останню путь.

У коментарях під постом повідомляють, що Вікторія працювала лікарем-стоматологом у місцевій лікарні.

«Такий страшний збіг обставин! Вікторія була дуже гарною людиною. Вона і лікар прекрасний, її дуже шанували. Вона дуже любила свого синочка, все для нього робила, свята влаштовувала. Вона була щасливою мамою і таке горе», – пишуть знайомі загиблої.

14 липня російські терористи вдарили крилатими ракетами "Калібр" по центру Вінниці. Внаслідок обстрілу загинули 23 мирні жителі, серед яких троє дітей.

До лікарень Вінниці звернулося 117 людей, 71 з них госпіталізовано.

Ракетний удар було здійснено о 10.45. Три ракети потрапили до офісної будівлі, Будинку офіцерів, житлових будинків та паркування біля Будинку побуту "Ювілейний".

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