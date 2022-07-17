Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона 17 июля возмутился публикацией видео с Ириной Дмитриевой, потерявшей дочь Лизу во время ракетных обстрелов Винницы.
Он напомнил, что ранее главный врач медучреждения, где находится пострадавшая женщина, сообщал, что ее не известили о том, что дочь умерла. Медик также предостерег от стрессовых ситуаций, потому что пострадавшая – в очень тяжелом состоянии.
Мать пострадавшей также заявляла, что врач запретил сообщать Ирине о гибели дочери: "Сказал, что она не выдержит. Сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер".
"В соцсетях я вижу, как один из журналистов или блоггеров, не знаю кто это, заходит к Ирине - пока устанавливается, как он туда попал, рассказывает женщине об этом событии, о том, что она потеряла ребенка, снимает это и выкладывает в соцсеть", - сказал Тимошенко и назвал инцидент с публикацией таких кадров в погоне за сенсацией недопустимым.
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Известно, что фиксер итальянской общественной телекомпании RAI News 24 опубликовал в своем Facebook видео с Ириной, которая потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения во время ракетного удара рф по Виннице. Публикация вызвала критику в Сети.
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