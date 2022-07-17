Велика черга вишикувалася перед тимчасовим притулком у столиці в неділю, 17 липня. Відео аншлагу
На кадрах видно, що люди стоять біля дверей, чекаючи своєї черги. Багато молоді, а також жінок із дітьми.
«Сьогодні у тимчасовому притулку день відчинених дверей. Багато тварин, у тому числі із зони бойових дій. Кияни буквально створили аншлаг, щоб дати притулок братам меншим», - йдеться у підписі.
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