Кияни масово прийшли, щоб забрати безпритульних тварин, у тому числі із зони бойових дій.

Велика черга вишикувалася перед тимчасовим притулком у столиці в неділю, 17 липня. Відео аншлагу показав телеграм-канал "Труха Україна".

На кадрах видно, що люди стоять біля дверей, чекаючи своєї черги. Багато молоді, а також жінок із дітьми.

«Сьогодні у тимчасовому притулку день відчинених дверей. Багато тварин, у тому числі із зони бойових дій. Кияни буквально створили аншлаг, щоб дати притулок братам меншим», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, ворог атакував два найбільші університети в Миколаєві: момент вибуху потрапив на відео

Також повідомлялося, що вибух пролунав на Житомирщині, відомо про загиблих: подробиці та фото

Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.