Внушительная очередь выстроилась перед временным приютом в столице в воскресенье, 17 июля. Видео аншлага
На кадрах видно, что люди стоят у двери в ожидании своей очереди. Много молодежи, а также женщин с детьми.
«Сегодня во временном приюте день открытых дверей. Много животных, в том числе из зоны боевых действий. Киевляне буквально создали аншлаг, чтобы приютить братьев меньших», - говорится в подписи.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Доказательства для Гааги: журналисты обнародовали список главных преступлений оккупантов
"Сколько раз мы просили закрыть небо": мама 4-летней Лизы пришла в себя и поделилась горем
Появились новые кадры с кладбища в Мариуполе: "Каждый месяц выкапывается..."
"Давайте будем реалистами": Резников ответил, сколько на самом деле ракет рф сбивает украинская ПВО
Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео
Также сообщалось, что взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото
Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.