Киевляне массово пришли, чтобы забрать бездомных животных, в том числе из зоны боевых действий.

Внушительная очередь выстроилась перед временным приютом в столице в воскресенье, 17 июля. Видео аншлага показал телеграм-канал «Труха Украина».

На кадрах видно, что люди стоят у двери в ожидании своей очереди. Много молодежи, а также женщин с детьми.

«Сегодня во временном приюте день открытых дверей. Много животных, в том числе из зоны боевых действий. Киевляне буквально создали аншлаг, чтобы приютить братьев меньших», - говорится в подписи.

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