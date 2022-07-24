Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в неділю, 24 липня.

Наразі на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Окупанти здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Російські війська також задіяли штурмову та армійську авіацію.

"З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад", — заявили в Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Повідомляється також, що наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

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