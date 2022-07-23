Свідком аварії стала Любов Громова, але жінку викрали невідомі. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, посилаючись на свідчення місцевих.
Так, журналіст отримав листа з окупованої Луганської області з проханням допомогти знайти Любов Василівну Громову 1975 року народження. За словами місцевих, 13 липня жінка стала свідком аварії – джип на смерть збив чоловіка.
Момент після аварії зняв на відео сусід Громової. На кадрах чути, як Любов описує машину, яка влаштувала ДТП, і називає її номерні знаки.
Виявилося, що цей броньований автомобіль нещодавно подарували у Ростові пропагандисту Сладкову. Про цей подарунок спочатку написали ростовські сайти, але тепер статтю видалено, оскільки на фото видно номер машини.
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"Наступного дня бачили, як приїхала якась машина, вийшли люди у військовій формі з автоматами і її кудись відвезли. Телефон не відповідає. Не знаємо куди звертатися, у новій міліції мовчать", - пишуть знайомі та рідні Громової.
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