Про це президент розповів в інтервʼю американському виданню The Wall Street Journal.

За словами Зеленського, на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Тоді рф щодня могла випускати близько 12 тисяч артилерійських снарядів, а Україна лише тисячу або дві.

Тепер же, після надання західної допомоги, ЗСУ можуть запускати до шести тисяч снарядів на день, а росія натомість стикається з нестачею боєприпасів. Відтак, за словами президента, втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.

Зеленський не став називати загальні втрати української армії через військову таємницю, але наголосив, що вони в кілька разів менші, ніж у росії. За даними Генштабу, станом на 23 липня, від початку війни рф втратила близько 39240 солдатів.

Також Володимир Зеленський виступив проти можливого припинення вогню, допоки Україна не поверне захоплені території.

"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: заморозити конфлікт. Потім відпочине і за два-три роки захопить ще два регіони та знову скаже: заморозити конфлікт. І йтиме далі і далі. Сто відсотків", — пояснив президент.

Нагадаємо, Олена Зеленська спробувала пояснити дії окупантів в Україні.

Також повідомлялось, як HIMARS змінили правила гри на фронті.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти вводять резервні підрозділи.