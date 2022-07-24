Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 24 июля.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Оккупанты осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Российские войска также задействовали штурмовую и армейскую авиацию.
"По разным направлениям враг вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад", - заявили в Генштабе ВСУ.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
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Сообщается также, что наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают избивать по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.
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