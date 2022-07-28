Пуски були зроблені із населеного пункту Зябрівка у Білорусі та акваторії Чорного моря.

Україна сьогодні вперше відзначає "День державності". Розлючені росіяни влаштували ракетний обстріл наших територій з самого ранку. На жаль, не обійшлося без втрат. Про це розповіли сьогодні на брифінгу.

Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що окупанти випустили шість ракет на кшталт "Калібр" по населеному пункту Лютіж Київської області. Одну з них вдалося збити у Бучанському районі.

"Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві - пошкоджені. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром", - сказав Громов.

Також він зазначив, що війська росії завдали удару по Київщині з акваторії Чорного моря, а саме з мису Фіолент.

Також Громов прокоментував обстріл у Чернігівській області. Він зазначив, що окупанти з РСЗВ атакували позиції українських військових. Пуски були зроблені із населеного пункту Зябрівка у Білорусі.

За його словами, було випущено близько 20 снарядів по позиціях наших військ – є втрати в особовому складі ЗСУ, вони уточнюються.

Нагадаємо, що окупанти закріплюються на нових позиціях та перекидають додаткові сили.

Як повідомляла Politeka, на росії відкрито заявили про анексію нових територій України і назвали терміни.

Також Politeka писала, що у окупантів вистачить ресурсів лише на дві операції, де атакують.