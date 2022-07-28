У країні-агресорі росії сподіваються, що їм вдасться "приєднати" до себе нові території - тимчасово окуповані регіони України в ході війни. Таку думку висловив голова комітету ради федерації із конституційного законодавства Андрій Клішас та назвав терміни.

Російський політик заявив, що дана тема для парламенту росії "може стати першорядною" восени 2022 року.

"Цілком припускаю, що найважливішим завданням осінньої сесії парламенту цього року стане інтеграція нових територій до правового простору російської федерації", - написав Клішас.

Російський політик не став уточнювати, які саме "нові території" росія спробує "інтегрувати" до свого складу.

При цьому відомо, що країна-агресор націлилася на "повний контроль" не лише над Донбасом, а й Херсонською, Запорізькою областями України, частина територій яких перебуває під тимчасовою окупацією путінських військ. Пропагандисти сподіваються на проведення там псевдореферендумів.

Хочеться нагадати росіянам з їхніми імперськими амбіціями: стримайте запал, панове, ЗСУ вже близько.

Нагадаємо, що окупанти закріплюються на нових позиціях та перекидають додаткові сили.

Як повідомляла Politeka, Данилов оцінив можливість ударів ЗСУ по території росії.

Також Politeka писала, що почалася операція зі звільнення Херсона, розкрито тактику ЗСУ.