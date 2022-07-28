Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Беларуси и акватории Черного моря.

Украина сегодня впервые отмечает "День государственности". Взбешенные россияне устроили ракетный обстрел наших территорий з самого утра. К сожалению, не обошлось без потерь. Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге.

Так, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что оккупанты выпустили шесть ракет типа "Калибр" по населенному пункту Лютеж Киевской области. Одну из них удалось сбить в Бучанском районе.

"В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два - повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером", - сказал Громов.

Также он отметил, что войска рф нанесли удар по Киевщине из акватории Черного моря, а именно с мыса Фиолент.

Также Громов прокомментировал обстрелы в Черниговской области. Он отметил, что оккупанты из РСЗО атаковали позиции украинских военных. Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Беларуси.

По его словам, было выпущено около 20 снарядов по позициям наших войск - есть потери в личном составе ВСУ, они уточняются.

Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.

Как сообщала Politeka, на рф открыто заявили об аннексии новых территорий Украины и назвали сроки.

Также Politeka писала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.