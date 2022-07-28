Ці операції ворога були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Росіяни нині здатні витримати лише дві великі наступальні операції в Україні. Але вона завершиться, перш ніж окупанти захоплять додаткові важливі населені пункти.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війська росії можуть провести тільки дві значні наступальні операції. Першою може стати спроба захопити місто Сіверськ, а другою – Бахмут на Донеччині.

Наголошується, що ці операції ворога були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня. Окупанти намагалися вести штурми у бік Сіверська з Верхньокам'янки та Білогорівки, а також у бахмутському напрямку із районів Новолуганського та Вуглегірської теплоелектростанції.

Вони мають достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках. Однак вони не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях.

"Тому, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як росія захопить будь-які інші великі міські райони України", - впевнені в ISW.

Нагадаємо, що окупанти закріплюються на нових позиціях та перекидають додаткові сили.

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