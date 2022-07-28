Запущено механізм втрати домінуючого впливу росії на країни, що входять до складу СНД.

Повномасштабним вторгненням в Україну росія показала, що є реальною загрозою для країн пострадянського простору. При цьому з початком війни було дано старт центральним рухам для національних республік у росії.

Про це у Facebook заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

За його словами, війна проти України стала для росії геополітичною катастрофою, яка запустила процес остаточної деструкції пострадянського простору та деколонізації самої росії.

"Запущено механізм втрати домінуючого впливу росії на країни, що входять до складу СНД. Росія продемонструвала, що вона є реальною та безпосередньою загрозою державному існуванню для країн пострадянського простору", – зазначив Данилов.

Секретар РНБО наголосив, що вторгненням в Україну кремль фактично дав старт відцентровим рухам для державних республік та інших народів, які тимчасово входять до складу росії.

Зокрема, Татарстан, Ічкерія, Саха, народи Сибіру, ​​Уралу, Далекого Сходу та багато інших стають на шлях усвідомлення свого колоніального статусу, пробудження національної самосвідомості та готовності до боротьби за своє незалежне існування.

"Формуються всі необхідні передумови для фрагментації російського федерального квазіутворення, руйнування системи управління, побудованої на насильстві, для активних акцій суспільної непокори та розгортання визвольного руху державних республік і народів проти кремлівської влади", - заявив секретар РНБО.

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