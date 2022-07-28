Запущен механизм потери доминирующего влияния россии на входящие в состав СНГ страны.

Полномасштабным вторжением в Украину россия показала, что является реальной угрозой для стран постсоветского пространства. При этом с началом войны был дан старт центробежным движениям для национальных республик в россии.

Об этом в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, война против Украины стала для рф геополитической катастрофой, которая запустила процесс окончательной деструкции постсоветского пространства и деколонизации самой россии.

"Запущен механизм потери доминирующего влияния россии на входящие в состав СНГ страны. Россия продемонстрировала, что она является реальной и непосредственной угрозой государственному существованию для стран постсоветского пространства", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что вторжением в Украину кремль фактически дал старт центробежным движениям для государственных республик и остальных народов, временно входящих в состав россии.

В частности, Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока и многие другие становятся на путь осознания своего колониального статуса, пробуждения национального самосознания и готовности к борьбе за свое независимое существование.

"Формируются все нужные предпосылки для фрагментации русского федерального квазиобразования, разрушения системы управления, построенной на насилии, для активных акций публичного неповиновения и развертывания освободительного движения государственных республик и народов против кремлевской власти", – заявил секретарь СНБО.

Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.

Как сообщала Politeka, на рф открыто заявили об аннексии новых территорий Украины и назвали сроки.

Также Politeka писала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.