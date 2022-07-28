Говорять, як ти човен назвеш, так і попливеш.

Кремлівський диктатор володимир путін призначив нового заступника міністра оборони країни-агресора сергія шойгу. Ним став генерал із промовистим прізвищем Віктор Горемикін.

Про це свідчить документ, опублікований на російському порталі правової інформації.

У міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm зазначили, що прізвище у нового заступника шойгу промовисте, оскільки в російській мові "горемикын" - той, кого постійно переслідують всілякі нещастя, біди, нужди, позбавлення, невдачі.

"Говорять, як ти човен назвеш, так і попливеш", - додали там, натякаючи, що Горемикін російській армії принесе нещастя та біди.

Раніше Горемикін очолював Головне управління кадрів Міноборони. Він закінчив Челябінське вище танкове командне училище, академію Федеральної служби контррозвідки та Російську академію державної служби за президента рф.

Горьомикін нагороджений орденами "За заслуги перед Батьківщиною" III та IV ступеня, Олександра Невського, Мужності, Дружби.

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