Говорят, как ты лодку назовешь, так и поплывешь.

Кремлевский диктатор владимир путин назначил нового заместителя министра обороны страны-агрессора сергея шойгу. Ним стал генерал с красноречивой фамилией Виктор Горемыкин.

Об этом свидетельствует документ, который опубликован на российском портале правовой информации.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm отметили, что фамилия у нового заместителя шойгу красноречивая, поскольку в русском языке "горемыка" - тот, кого постоянно преследуют всевозможные несчастья, беды, нужда, лишения, неудачи.

"Говорят, как ты лодку назовешь, так и поплывешь", – добавили там, намекая, что Горемыкин российской армии принесет несчастья и беды.

Ранее Горемыкин возглавлял Главное управление кадров Минобороны. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, академию Федеральной службы контрразведки и Российскую академию государственной службы при президенте рф.

Горемыкин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы.

Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.

Как сообщала Politeka, на рф открыто заявили об аннексии новых территорий Украины и назвали сроки.

Также Politeka писала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.