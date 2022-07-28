Кремлевский диктатор владимир путин назначил нового заместителя министра обороны страны-агрессора сергея шойгу. Ним стал генерал с красноречивой фамилией Виктор Горемыкин.
Об этом свидетельствует документ, который опубликован на российском портале правовой информации.
В международном разведывательном сообществе InformNapalm отметили, что фамилия у нового заместителя шойгу красноречивая, поскольку в русском языке "горемыка" - тот, кого постоянно преследуют всевозможные несчастья, беды, нужда, лишения, неудачи.
"Говорят, как ты лодку назовешь, так и поплывешь", – добавили там, намекая, что Горемыкин российской армии принесет несчастья и беды.
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Ранее Горемыкин возглавлял Главное управление кадров Минобороны. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, академию Федеральной службы контрразведки и Российскую академию государственной службы при президенте рф.
Горемыкин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы.
Напомним, что оккупанты закрепляются на новых позициях и перебрасывают дополнительные силы.
Как сообщала Politeka, на рф открыто заявили об аннексии новых территорий Украины и назвали сроки.
Также Politeka писала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.