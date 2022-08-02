У ніч на 2 серпня росіяни вкотре масово обстріляли Миколаїв. Потужні вибухи лунали близько 4.00 у двох районах

Як повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, один район обстріляли реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший ракетами типу С-300.

Внаслідок нічного обстрілу зруйновано гуртожиток миколаївського університету.

Ракета потрапила прямо до центральної частини будівлі, прямо над входом.

«У момент влучення в приміщенні знаходився охоронець будівлі, чоловік отримав поранення», - повідомив Кім.

Окрім гуртожитку пошкоджено кілька будинків, що знаходяться поряд, також спалахнув магазин.

Місцеві телеграм-канали показали перше відео з місця ракетного удару по гуртожитку.

На кадрах видно, що після удару п'ятиповерховий гуртожиток зруйнований і тепер він не придатний для подальшого використання.

"Ось так почався ранок у Миколаєві після серії потужних вибухів", - йдеться у публікації.

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