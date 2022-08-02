Як
Внаслідок нічного обстрілу зруйновано гуртожиток миколаївського університету.
Ракета потрапила прямо до центральної частини будівлі, прямо над входом.
«У момент влучення в приміщенні знаходився охоронець будівлі, чоловік отримав поранення», - повідомив Кім.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Сумська зізналася, де зараз її молодша дочка, поки старша в Москві: "Мені, звичайно, дуже шкода..."
Коригувальник вогню потрапив до рук СБУ: у його телефоні знайшли цікаве листування, фото
Біда спіткала солістку KAZKA Зарицьку в аеропорту: з'явилися подробиці
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук осоромилася, намагаючись повторити трюк в Одесі: "А я вам зараз покажу..."
Окрім гуртожитку пошкоджено кілька будинків, що знаходяться поряд, також спалахнув магазин.
Місцеві телеграм-канали показали перше відео з місця ракетного удару по гуртожитку.
На кадрах видно, що після удару п'ятиповерховий гуртожиток зруйнований і тепер він не придатний для подальшого використання.
"Ось так почався ранок у Миколаєві після серії потужних вибухів", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, що окупанти знову рвуться у штурм на кількох напрямках.
Як повідомляла Politeka, британська розвідка повідомила про нову невдачу Чорноморського флоту Росії.
Також Politeka писала, що окупанти розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертви.