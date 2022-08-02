ВСУ отразили штурмы оккупантов сразу на нескольких направлениях, в некоторых населенных пунктах продолжаться бои.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 августа.

На Харьковском направлении враг выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, но после огневого поражения отошел.

На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имели и отошли.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки. Продолжаются бои вблизи Песков.

В Новопавловском и Запорожском направлении враг пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она обнаружена, получила огневое поражение и обезврежена.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Штурмовые действия оккупантов в районе Трудолюбовки также были безрезультатными.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.