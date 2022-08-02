Как
В результате ночного обстрела разрушено общежитие николаевского университета.
Ракета попала прямо в центральную часть здания, прямо над входом.
«В момент попадания в помещении находился охранник здания, мужчина получил ранения», - сообщил Ким.
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Кроме общежития повреждены несколько домов, находящихся рядом, также загорелся магазин.
Местные телеграм-каналы показали первое видео с места ракетного удара по общежитию.
На кадрах видно, после удара пятиэтажное общежитие разрушено и теперь оно не пригодно для дальнейшего использования.
"Вот так началось утро в Николаеве после серии мощных взрывов", - говорится в публикации.
Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.
Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.
Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.