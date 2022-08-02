Теперь Черноморский флот рф в Крыму вряд ли сможет организовывать громкие публичные мероприятия.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 2 августа.

Британцы отметили, что грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского черноморского порта Одесса 1 августа в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинского зерна.

Это первая поставка зерна из украинского порта с начала полномасштабного вторжения рф, что стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и россией 22 июля.

Также британцы прокомментировали "атаку" по штабу Черноморского флота россии 31 июля, в которой оккупанты пытались обвинить ВСУ.

"Сообщения об ударе по штабу Черноморского флота россии в Севастополе в День Военно-Морского Флота являются последней неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, включавшей потерю его флагмана, крейсера "Москва" в апреле 2022 года", — констатируют британские эксперты.



По прогнозам Минобороны Великобритании, после сообщений об отмененных парадах маловероятно, что Черноморский флот сможет организовывать громкие публичные мероприятия параллельно с деятельностью военного времени.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.