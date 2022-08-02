У столиці затримали "бізнесмена", який мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ та торгував нею.

Поліцейські викрили схему продажу військової амуніції та гуманітарної допомоги, яка була призначена для Збройних сил України. "Бізнесмена" спіймали в момент, коли він намагався продати 40 одиниць військової амуніції на понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляють у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Як виявилося, чоловік мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ – військової амуніції, медичних аптечок, спальників тощо. Замість відправлення на фронт він успішно торгував, і це під час війни в Україні.

У Нацполіції вказують, що до організації схеми продажу гумдопомоги причетний колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА. За даними Офісу генпрокурора, він пішов добровольцем у тероборону та займався збутом гуманітарки, перебуваючи далеко від лінії зіткнення.

Під час обшуків будинку у "бізнесмена" виявили ще понад 120 бронежилетів та касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок та багато інших необхідних для військових речей. Вартість одного бронежилета 4-5 класу, запропонована ділком, становила 680 доларів США, а каски - 200. Також він пропонував інші предмети гуманітарної допомоги. За "товар" чоловік отримав 200 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Гроші вилучили на місці події. Тепер чоловікові оголосили про підозру, йому загрожує від 5 до 7 років за ґратами.

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