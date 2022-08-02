В столице задержали "бизнесмена", который имел доступ к гуманитарной помощи для ВСУ и торговал ею.

Полицейские разоблачили схему по продаже военной амуниции и гуманитарной помощи, которая была предназначена для Вооруженных сил Украины. "Бизнесмена" поймали в момент, когда он пытался продать 40 единиц военной амуниции более чем на 600 тысяч гривен. Об этом сообщают в Нацполиции и Офисе генпрокурора.

Как оказалось, у мужчины был доступ к гуманитарной помощи для ВСУ – военной амуниции, медицинским аптечкам, спальникам и т.д. Вместо отправки на фронт он этим успешно торговал, и это во время войны в Украине.

В Нацполиции указывают, что к организации схемы по продаже гумпомощи причастен бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА. По данным Офиса генпрокурора, он пошел добровольцем в терроборону и занимался сбытом гуманитарки, находясь далеко от линии столкновения.

При обысках дома у "бизнесмена" обнаружили еще более 120 бронежилетов и касок, более 500 индивидуальных перевязочных пакетов и аптечек и много других необходимых для военных вещей. Стоимость одного бронежилета 4-5 класса, предложенная дельцом, составляла 680 долларов США, а каски — 200. Также он предлагал и другие предметы гуманитарной помощи. За "товар" мужчина получил 200 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Деньги изъяли на месте происшествия. Теперь мужчине объявили о подозрении, ему грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

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