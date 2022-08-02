Коригувальник вогню потрапив до рук СБУ: у його телефоні знайшли цікаве листування, фото

Зрадником став місцевий житель, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об'єкти Миколаєва.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об'єкти Миколаєва. Зрадником виявився місцевий мешканець.

У його телефоні виявили цікаве листування. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram-каналі.

Зазначається, що миколаївець ініціативно збирав та поширював у російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об'єкти критичної інфраструктури в місті.

Надалі ці дані використовувалися російськими спецслужбами та військами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об'єктах Миколаєва. Внаслідок дій коригувальника було зруйновано кілька таких споруд.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, було виявлено та вилучено засоби фіксації та розповсюдження зазначених даних.

Його телефон продемонстрував "цікаве" листування. У ньому коригувальник зізнавався, що нарешті до Миколаєва "дійшли свої" (тобто війська росії) і як він "чекає звільнення міста від нацистів".

Серед речей зрадника України, окрім конституції країни-агресора, вилучили картку з позначкою "рф" на Кримському півострові.

Коригувальнику доповідено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на 8-12 років. Поки що вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка повідомила про нову невдачу Чорноморського флоту рф.

Також Politeka писала, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв.