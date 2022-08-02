Мер окупованого Енергодару на Запоріжжі Дмитро Орлов заявив, що евакуюватися з міста немає можливості.

Причина — затоплені дороги після рясного та тривалого дощу. Про це Дмитро Орлов повідомив у Телеграм.

Міський голова зазначив, після сильного і тривалого дощу, що пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя по об'їзній дорозі біля Кам'янського фізично неможливо.

"Тому на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і стане пасткою для легкового транспорту", - заявив Дмитро Орлов.

Раніше ми писали, через сильну зливу і вітер у тимчасово окупованому Мелітополі через сильну зливу затопило вулиці, а вітром зривало дахи.

У різних частинах міста від вітру падали дерева. Зламане дерево та опора електропередач пошкодили припарковані машини.

Нагадаємо, що Росія зіткнулася з проблемою при вербуванні солдатів.

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