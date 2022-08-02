Причина — затоплені дороги після рясного та тривалого дощу. Про це Дмитро Орлов повідомив у
Міський голова зазначив, після сильного і тривалого дощу, що пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя по об'їзній дорозі біля Кам'янського фізично неможливо.
"Тому на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і стане пасткою для легкового транспорту", - заявив Дмитро Орлов.
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Раніше ми писали, через сильну зливу і вітер у тимчасово окупованому Мелітополі через сильну зливу затопило вулиці, а вітром зривало дахи.
У різних частинах міста від вітру падали дерева. Зламане дерево та опора електропередач пошкодили припарковані машини.
Нагадаємо, що Росія зіткнулася з проблемою при вербуванні солдатів.
Як повідомляла Politeka, вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки", війська Росії бояться нових ударів ЗСУ.
Також Politeka писала, що Кулеба вказав на "знаки", які Росія щодня посилає Україні.