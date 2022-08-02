У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.

ЗСУ дають відсіч ворогові, а реактивні системи залпового вогню HIMARS вже вдало використовуються нашими захисниками. Бійці легко знищують склади окупантів, що змушує керівництво росії битися в паніці і вигадувати нові заяви про "знищення" систем.

Чергова порція неправдивих новин про HIMARS прозвучала у програмі топ-пропагандиста володимира соловйова.

Зокрема, військовий "експерт" журналу "Арсенал Вітчизни" Олексій Леонков відзначився феєричною брехливою заявою. Він заявив, що російські війська нібито навчилися розпізнавати не лише повітряні цілі, а й місця, з яких вилітають HIMARS.

"HIMARS там постріляли, поїхали в іншому місці постріляли. Все, вже спіймали. І це буде не остання ловля, тому що система ця зараз буде на всіх напрямках розгорнута. Хороша система, не можу досі називати назву, але вона працює", – заявив черговий так званий експерт.

У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.

Насправді все по-іншому: незважаючи на фейкові зведення міноборони росії, не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Кожна ракета HIMARS потрапляє у ціль. Кожна ракета знищує міст чи склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка повідомила про нову невдачу Чорноморського флоту рф.

Також Politeka писала, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв.