Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 2 серпня.

Британці відзначили, що вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського чорноморського порту Одеса 1 серпня до порту Тріполі в Лівані з 26 тис. тонн українського зерна.

Це перше постачання зерна з українського порту з початкуповномасштабного вторгнення рф, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і росією 22 липня.

Також британці прокоментували "атаку" по штабу Чорноморського флоту рф 31 липня, у якій окупанти намагалися звинуватити ЗСУ.

"Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі в День Військово-Морського Флоту є останньою невдачею Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України, яка включала втрату його флагмана, крейсера «Москва» у квітні 2022 року", — констатують британські експерти.



За прогнозами Міноборони Великобританії, після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи паралельно з діяльністю військового часу.

Нагадаємо, що рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатів.

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