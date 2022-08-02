ЗСУ відбили штурми окупантів одразу на кількох напрямках, в деяких населених пунктах продовжують точитися бої.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 серпня.

На Харківському напрямку ворог здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, але після вогневого ураження відійшов.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мали та відійшли.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Загарбники також вели безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Штурмові дії окупантів в районі Трудолюбівки також були безрезультатними.

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