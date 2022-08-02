В фейковых новостях россии используют видео, где нет HIMARS. При этом, заявлений об уничтожении этих установок в россии уже больше, чем самого вооружения.

ВСУ дают отпор врагу, а реактивные системы залпового огня HIMARS уже удачно используются нашими защитниками. Бойцы с легкостью уничтожают склады оккупантов, что заставляет руководство рф биться в панике и выдумывать новые заявления об "уничтожение" систем.

Очередная порция неправдивых новостей о HIMARS прозвучала в программе топ-пропагандиста владимира соловьева.

В частности, военный "эксперт" журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметился феерическим лживым заявлением. Он заявил, что российские войска якобы научились распознавать не только воздушные цели, но и места, из которых вылетают HIMARS.

"HIMARS там постреляли, поехали в другом месте постреляли. Все, уже поймали. И это будет не последняя поимка, потому что система эта сейчас будет на всех направлениях развернута. Хорошая система, не могу до сих пор называть название, но она работает", – заявил очередной так назыаемый эксперт.

В фейковых новостях россии используют видео, где нет HIMARS. При этом, заявлений об уничтожении этих установок в россии уже больше, чем самого вооружения.

На самом деле же все по-другому: несмотря на фейковые сводки минобороны рф, не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS, которые Украина получила от США. Каждая ракета HIMARS попадает в цель. Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.