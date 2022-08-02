На сторінці заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва з'явилася посада про відтворення СРСР і "геноцид росіян", який розбурхав мережу.

Заступник голови Ради безпеки росії, друг путіна Дмитро Медведєв схоже знову пішов у запій і пригрозив війною союзникам росії, а потім тихо видалив пост зі своєї сторінки. Але забув, що інтернет все пам'ятає. Після скандалу у політика виправдалися, мовляв, його сторінка була зламана.

У посту Медведєва стверджувалося, що Грузія та Казахстан нібито завдячують своїм існуванням російській імперії. Також наголошувалося, що Казахстан є штучною державною освітою, а єдиної Грузії не існувало до завоювання росією на початку ХІХ століття.

"У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи щодо переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", - висловився Медведєв.

Він також відкрито заявив, що у разі захоплення Одеси у росії та Придністров'я буде "спільний кордон", натякнувши на війну з Молдовою.

У той же час, мова в пості йшла і про відродження Радянського союзу, "звільнення Києва та всіх територій Малоросії". Далі говорилося, що з "парадами суверенітетів" настав час закінчувати. Крім того, заявлялося, що росія нібито піде "в наступний похід для відновлення кордонів". Публікація провисіла близько 10 хвилин, а після цього була вилучена.

Очікувано після того, як віддалену посаду Медведєва процитували десятки ЗМІ, його помічник заявив, що сторінка друга путіна було нібито зламано.



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