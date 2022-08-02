На странице заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева появился пост о воспроизведении СССР и "геноциде россиян", который взбудоражил сеть.

Замглавы Совбеза рф, друг путина дмитрий медведев похоже снова ушел в запой и пригрозил войной союзникам россии, а потом тихо удалил пост из своей страницы. Но забыл, что интернет помнит все. После скандала у политика оправдались, мол его страница была взломана.

В посте Медведева утверждалось, что Грузия и Казахстан якобы обязаны своим существованием российской империи. Также отмечалось, что Казахстан является искусственным государственным образованием, а единой Грузии не существовало до завоевания россией в начале XIX века.

"В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики различных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид русских. Пока туда не придут русские, порядка не будет", - высказался Медведев.

Он также открыто заявил, что в случае захвата Одессы у россии и Приднестровья будет "общая граница", намекнув на войну с Молдовой.

В то же время, речь в посте шла и о возрождении Советского союза, "освобождении Киева и всех территорий Малороссии". Далее говорилось, что с "парадами суверенитетов" пора заканчивать. Кроме того, заявлялось, что рф якобы пойдёт "в следующий поход для восстановления границ". Публикация провисела около 10 минут, а после этого была удалена.

Ожидаемо после того, как удаленный пост Медведева был процитирован десятками СМИ, его помощник заявил, что страница друга Путина была якобы взломана.



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