Незважаючи на військовий стан, пенсії українцям таки піднімуть, однак після війни ситуація з пенсіями може погіршитися.

В Україні, незважаючи на повномасштабну війну, доходи Пенсійного фонду лише збільшились. Однак, за прогнозами експертів, ця ситуація триватиме недовго – після закінчення війни в Україні буде погіршення демографічної ситуації та стрімке падіння доходів громадян, тож пенсійна система зіткнеться з реальними загрозами. Про це пише "Обозреватель".

За словами старшого наукового співробітника Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Лідія Ткаченка, доходи Пенсійного фонду збільшилися за рахунок того, що близько 1 млн українців стали військовослужбовцями, всі вони можуть претендувати на доплату до зарплати у розмірі 30 тис. грн. А ті, хто перебуває на передовій –100 тис. грн. Ці високі зарплати оподатковуються, з них також стягують внески до Пенсійного фонду. Це й дозволило значно покращити ситуацію із виплатою пенсій, каже Ткаченко. Фактично, бюджет України працює не лише на високі зарплати військовослужбовцям, які ціною своїх життів захищають країну, а й на виплату пенсій.

Українцям з 1 липня підвищили мінімальні пенсії та надбавки за стаж понад нормативний. Однак кардинально на ситуацію це не вплинуло. Мінімальна виплата становить 2027 грн. (її підвищили на 93 грн.). Ті, хто мають повний стаж та досягли 70-річчя, отримуватимуть не менше 3000 грн. Середня пенсія в Україні становить 4437 грн., при цьому більшість українців отримує від 2001 до 3000 грн. (станом на 1 липня).

Єдина категорія, яка може претендувати на справді достатній розмір пенсій, – судді. Детальні звіти ПФУ перестав публікувати на своєму сайті з 1 січня, проте вже на той момент вони в середньому отримували понад 90 тис. грн. на місяць.

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